SKS Daire Başkanlığında görev değişimi

Üniversite SKS Daire Başkanlığı görevinde uzun yıllar hizmet eden Faruk Ural, Osmaneli MYO'ya Öğretim Görevlisi olarak atanması dolayısıyla görevini SKS Şube Müdürü Hasan Biçer'e devretti. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde düzenlenen devir teslim töreninde Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt, Öğr. Gör. Faruk Ural'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, SKS Daire Başkan Vekili olarak atanan Hasan Biçer'e yeni görevinde başarılar diledi.