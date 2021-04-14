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Sobadan sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu

Bilecik’te bir evde sobadan sıçrayan kıvılcımın neden olduğu yangında maddi hasar meydana geldi.

Bilecik'te bir evde sobadan sıçrayan kıvılcımın neden olduğu yangında maddi hasar meydana geldi.


Olay, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Savcıbey köyünde meydana geldi. Köyde tek katlı bir evde sabaha karşı yanan sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alevler birden evi sararken, evde yaşayan 2 kişi kendilerini son anda dışarı attı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yerine tedbir amaçlı 112 Acil Servis ekipleri yönlendirilirken, jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

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