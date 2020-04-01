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Soğuk havanın hakim olduğu Bilecik'te erik ağaçları çiçek açtı

Bilecik ve ilçelerini bir kaç gündür etkisi altına alan soğuk havaya aldırış etmeden çiçek açıp, tomurcuk veren erik ağaçlarını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.


Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı 810 rakımlı Gümüşdere köyü dağlarında karlar kalkmadan, köy merkezinde erik ağaçları çiçek açtı, tomurcuk verdi. Soğuk havaların hakim olduğu bu günlerde erik ağaçlarının çiçek açmasını vatandaşlar tarafından şaşkınlık ile karşılandı. Vatandaşlar havaların sıcak olmadığı mevsim sıcaklıklarının altında seyrettiğini bu günler erik ağaçların çiçek açarak tomurcuk vermesinin şaşkınlıklar karşıladıklarını söylediler. Olası bir don olayının yaşanması sonucunda bu sene eriğin az olacağını da sözlerine eklediler.

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