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Soğuktan görev yapan polis ve sağlık çalışanlarına çay ve tatlı ikramı

Bilecik’te Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında kent giriş ve çıkışlarında soğuk havaya rağmen görev yapan polis ve sağlık çalışanlarına AK Gençler tarafından çay ve tatlı ikramı yapıldı.

Bilecik'te Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında kent giriş ve çıkışlarında soğuk havaya rağmen görev yapan polis ve sağlık çalışanlarına AK Gençler tarafından çay ve tatlı ikramı yapıldı.


Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, il girişlerinde araçları tek tek durdurarak sağlık personelleri tarafından vatandaşların ateşlerini ölçülüyor. Bu kapsamda görevlerinde gece de sürdüren emniyet ve sağlık çalışanlarına AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından çay ve tatlı ikramı yapıldı.



"Allah bu süreçte yar ve yardımcıları olsun"


Konu hakkında açıklama yapan AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Muhammet Karadayı, "Korona virüs Covid-19 mücadele kapsamında sağlık çalışanlarımıza ve vatandaşlara yönelik yaptığımız çalışmaların akabinde gecesini gündüzüne katarak şehir giriş ve çıkışlarında hastalığın yaygınlaşmaması için çaba gösteren güvenlik güçlerimize gecenin ilerleyen saatlerinde içlerini ısıtacak çay ve tatlı ikramında bulunduk. Allah bu süreçte yar ve yardımcıları olsun" ifadelerine yer verdi.

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