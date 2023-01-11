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Söğüt Anadolu Lisesi öğrencileri korosu

Bilecik’in Söğüt ilçesinde eğitim veren Söğüt Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından topluma güzel çalışmalar sunmak amacı ile koro çalışmaları düzenleniyor.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde eğitim veren Söğüt Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından topluma güzel çalışmalar sunmak amacı ile koro çalışmaları düzenleniyor.


Müzik öğretmeni Ahmet İlker Büyükaşçı yönetiminde koro ve bağlama ekibi haftanın iki günü okul içinde ve ilçe çapında yapılan faaliyetlerde görev alarak izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Sene sonuna kadar hem geleneksel, hem de çağdaş ezgileri repertuarlarına dâhil edeceklerini belirten öğrenciler korosunun, il çapı ve sonrasında iller arası koro programları amaçladığı belirtildi.

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