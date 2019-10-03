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Söğüt Belediye Başkanın mutlu günü

Bilecik’in Söğüt ilçe Belediye Başkanı İsmet Sever’in kızı dünya evine girdi.

Bilecik'in Söğüt ilçe Belediye Başkanı İsmet Sever'in kızı dünya evine girdi.


Söğüt Türk Sofrası'nda düzenlen düğünde Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever'in kızı Ece Sever ile Şevket Özmen dünya evine girdi. Düğüne Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, ilçe belediye başkanları, il genel meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Düğün öncesi gelin ve damada Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edilirken, davetliler düğün boyunca gönüllerince eğlendiler.

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