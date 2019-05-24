Söğüt Belediyesi ekmek zammına itiraz etti

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediyesi ekmeğe yapılan 50 kuruşluk zamma itiraz etti.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların en temel ihtiyaç olan ekmeğin yeni düzenlenen tarife ile fiyatın yüksek belirlendiği yönünde belediyeye yoğun başvurular olduğunu belirtti. Sever, "Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nın 16 Mayıs 2019 tarih ve 2019/17 sayılı kararı ile Bilecik İli Söğüt ilçesinde geçerli olmak üzere ekmek fiyat tarifesi belirtilmiş olup bu yeni tarife 17 Mayıs 2019 tarih ve 2019/1191 sayılı yazı ile belediye başkanlığımıza 21 Mayıs 2019 tarihinde bildirilmiştir. Yeni belirlenen fiyat tarifesi incelendiğinde 250 gram ekmek fiyatının 1 buçuk TL olarak düzenlendiği görülmüştür. Eski fiyat tarifesinde 200 gram ekmek 1 TL'ye satılmakta iken yeni düzenlenen tarifeye göre yüzde 20 oranında ekmek fiyatına zam yapıldığı tespit edilmiştir. Vatandaşlarımız en temel ihtiyaç olan ekmeğin yeni düzenlenen tarife ile fiyatın yüksek belirlendiği yönünde kurumumuza yoğun başvurularda bulunmaktadır. Tacir ve sanayiciler tarafından mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerinin düzenlenmesi hakkında yönetmeliğin 7'nci maddesine istinaden 16 Mayıs 2019 tarih ve 2019/17 sayılı kararı ile belirlenen ekmek fiyat tarifesini uygun bulmadığımız için iptal edilmesi hususunda hakkında dilekçemizi Bilecik Valiliği Ticaret İl Müdürlüğüne gönderdik" dedi.