Söğüt esnafı bir araya gelip bin 200 kişiye iftar verdi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, arasında topladıkları parayla iftar yemeği veren esnaf, çocuklar için palyaço ve Osmanlı macuncusu ikramını bile düşündü..

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Söğütte çarşı esnafı kendi aralarında topladıkları parayla yaklaşık bin 200 kişiye iftar verdiler. Söğüt merkez Orta Mahalle İstiklal Caddesi üzerinde kurulan iftar sofralarında yaklaşık bin 200 kişi aynı anda oruç açarken, düzenlenen organizasyonda birçok detay da düşünüldü. İftar sonrası çocuklara palyaço gösterisi düzenlenirken, 7'den 70'e herkes Osmanlı macuncusunun önünde kuyruklar oluşturdu.

İftara; Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri öğrenciler ve Söğütlüler katıldı.