Söğüt MYO Akademik Kurul Toplantısı yapıldı

Dr. Şükrü Beydemir başkanlığında yapıldı.

Gerçekleştirilen toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul ve Söğüt MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Zeytin ve akademisyenler katıldı. Toplantıda 2021-2022 eğitim öğretim döneminde izlenecek eğitim stratejileri, yüz yüze eğitim süreci, yapılan ve yapılacak olan akademik çalışmalar değerlendirildi.

Toplantının ardından Rektör Prof. Dr. Beydemir Söğüt MYO yerleşkesindeki sosyal tesiste öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eşliğinde öğrencilerin taleplerini dinledi.