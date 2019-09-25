İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Söğüt'e bin kişiye iş imkanı

Söğüt Organize Sanayi Bölgesinde yapımı planlanan seramik fabrikasına uzun süren çabalar sonucunda inşaat ruhsatı verildi.


Söğüt OSB'de yatırım yapacak Elginkan Holding bünyesindeki Serel Seramik A.Ş.'nin 700 bin metrekarelik alanda başlayacağı ilk yatırımı için inşaat ruhsatı verildi. İlçe için büyük bir yatırım olduğunu anlatan Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, "Söğüt OSB'de başlanacak yatırım için inşaat ruhsatı verildi. Elginkan Holding ile Söğüt OSB yönetimi arasında gerekli işlemler tamamlandı. 3 etaptan oluşacak fabrikaların 2 yıl içinde faaliyete geçmesi planlanıyor" dedi.


Öte yandan holdingin Söğüt OSB'ye 3 fabrika kuracağı ve bunlar tamamlandığında bin kişiye istihdam sağlanacağı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.