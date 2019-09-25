Söğüt'e bin kişiye iş imkanı

Söğüt OSB'de yatırım yapacak Elginkan Holding bünyesindeki Serel Seramik A.Ş.'nin 700 bin metrekarelik alanda başlayacağı ilk yatırımı için inşaat ruhsatı verildi. İlçe için büyük bir yatırım olduğunu anlatan Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, "Söğüt OSB'de başlanacak yatırım için inşaat ruhsatı verildi. Elginkan Holding ile Söğüt OSB yönetimi arasında gerekli işlemler tamamlandı. 3 etaptan oluşacak fabrikaların 2 yıl içinde faaliyete geçmesi planlanıyor" dedi.

Öte yandan holdingin Söğüt OSB'ye 3 fabrika kuracağı ve bunlar tamamlandığında bin kişiye istihdam sağlanacağı öğrenildi.