Söğütspor başkanı görevinden istifa etti

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Söğütspor Başkanı Zafer Subaşıoğlu, başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Söğütspor Kulüp binasında yapılan yönetim kurulu toplantısında Başkan Zafer Subaşıoğlu, görevinden istifa ettiğini açıklarken, olağanüstü genel kurul kararı alındı. 5 buçuk yıldır görevde olan Subaşıoğlu istifa nedenine ilişkin Söğüt Belediyesi'nin Söğütspor'da bu yönetim oldukça destek vermeyeceğini söylediğini, bundan dolayı Söğütspor bir yerlere gelmesi için kendisinin görevinden istifa ettiğini söyledi.

Olağanüstü Genel Kurul 10 Ağustos Cumartesi günü saat 15:00'te Söğütspor Lokali'nde yapılacak. Çoğunluk sağlanmazsa 17 Ağustos Cumartesi günü aynı yer saatte çoğunluğa bakılmaksızın toplantı gerçekleşecek.

Öte yandan Söğütspor Başkanı Zafer Subaşıoğlu, kulüpte takım kaptanlığı, yöneticilik ve son olarak başkanlık görevini yerine getirmişti. Çocukların ve gençlerin sevilen ismi olan Subaşıoğlu'nun istifası camiayı üzdü.