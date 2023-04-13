Söğütspor şampiyonluk yolunda farklı kazandı

Amatör Lig'de şampiyonu belirleyecek play-off müsabakaların ilk maçları geride kalırken, Söğütspor yolunda farklı kazandı.

Amatör Lig'de a ve b grubundaki müsabakalar tamamlanırken, şampiyonu belirleyecek olan play-off müsabakaların ilk maçları geride kaldı. A grubun lideri Söğütspor ile b grubun ikincisi Dodurgaspor Söğüt İlçe Stadı'ndan karşı karşıya geldi. Müsabakaya iyi başlayan Söğütspor maçın 13'üncü dakikasında Furkan Dumlu'nun gölüyle 1-0 öne geçti. Maçın 29'uncu dakikasında Atakan Utku Söğütspor'un ikinci golünü kaydederken, ilk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan Söğütspor maçın 70'inci dakikasında Furkan Dumlu ve 72'inci dakika Semih Durmuş golleriyle durumu 4-0'a getirdi. Maçın 80'inci dakikasında Hakan Demirel maçın skoru belirleyen golü kaydetti. Söğütspor kendi evinde play-off müsabakaların ilk maçında 5-0 yenerken, pazar günü Bozüyük İlçe Stadı'ndan rövanş maçında Dodurgaspor'a konuk olacak.

B grubun lideri Vitraspor ise a grubun ikincisi 1308 Osmaneli Belediyespor'u konuk ederek, ev sahibi ekip maçı 3-0 kazandı. 1308 Osmaneli Belediyespor pazar günü evinde konuk edeceği Vitraspor'u yenerek, şampiyonluk yolunda final maçına yükselmeyi hedefliyor.