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Söğütspor tutulamıyor

Bilecik 1.

Amatör Lig A grubu temsilcisi Söğütspor, ligde 8'de 8 yaparak puanını 24'e çıkardı.


Amatör Lig A grubunda 8'inci hafta geride kalırken grubun lideri Söğütspor 1992 Yeniköyspor 12-0 yendi. Aldığı galibiyet sonrası ligde 8'de 8 yaparak puanını 24'e çıkardı. Kalesinde 3 gol gören rakip fileleri 8'inci hafta sonundan 48 kez havalandıran sarı mavili ekip 10 takımlı grupta en yakın rakibi 1299 Bilecik Kulübüne 5 puan fark etti. Ligdeki diğer karşılaşmalarda Pazaryerispor deplasmanda Güneşspor'u 3-1, 1299 Bilecik Kulübü deplasmanda 4 Eylülspor'u 5-2, Vezirhanspor deplasmanda Demirköyspor'u 2-0 yendi. Kurtköyspor-Gölpazarı Belediyespor maçı ise ileri bir tarihe ertelendi.

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