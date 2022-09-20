Söğütspor yeni tesis binasına kavuştu

Bilecik Amatör Lig'de mücadele eden Söğütspor 20 kişilik yeni tesis binasına kavuştu.

Söğüt Belediyesi kendine ait bir binaya A'dan Z'ye sponsorların yardımıyla yenileyerek Söğütspor'a tahsis etti. İçerisinde 20 futbolcunun da kalacağı şekilde tertip edilen bina adeta otel konforunda. İçerisinde dinlenme ve toplantı salonu ile mutfağında bulunan binayı Söğüt Spor sosyal medya hesabından "20 kişi kapasiteli yeni tesis binamız kullanıma hazırdır. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun" yazısıyla tanıttı. Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ve ilçedeki sporseverlerin destekleriyle kulübe tahsis edilen binayı Söğütlüler çok beğendi.

Öte yandan Bölgesel Amatör Lig temsilcisi olan Bilecik 1969 Spor Kulübü futbolcuları tesis olmaması nedeniyle pansiyonda kalırken, maddi imkansızlıklardan dolayı sokakta kalmaları an meselesi. Bilecikli sporseverler Bilecik Belediyesinden böyle bir tesis yapmasını istedi.

"Bilecikspor'u küçümseyenlere, yok sayanlara yuh olsun"

Bilecikspor'un geçmiş dönem başkan İsmail Cinoğlu, Söğütspor'un yeni kulüp binasının resmini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Söğütspor'u tebrik ediyorum yeni tesisleri emeği geçen herkesi. Koskoca vilayet yazıklar olsun, 50 senedir taş üstüne taş koymadınız. Bürokrat, siyasetçi, Bilecikspor'u küçümseyenlere, yok sayanlara yuh olsun" dedi.