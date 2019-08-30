Söğüt'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşku ile kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları daha sonra protokol üyeleri tarafından Söğüt İlçe Şehitliği'nin ziyaret edilmesiyle devam etti. Tören sonrasında açıklamada bulunan Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, “30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama töreni kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldıktan sonra şehitlik ziyaret edilip dualar okundu ve saygı atışı yapıldı. Başta Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, mukaddes vatanımız için canı pahasına görev yapan şehitlerimizi, gazilerimizi, günümüzde terör eylemlerinde şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri ile güvenlik güçleri mensuplarımızı ve hayatını yitiren vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.