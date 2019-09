Söğüt'te şenlikler öncesi tüm güvenlik önlemleri alındı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, bu yıl 738'incisi kutlanacak Ertuğrulgazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri öncesi yapılan güvenlik önlemlerini ve hazırlıklarını inceledi.

Bu bu yıl 738'incisi kutlanacak Ertuğrulgazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri 6 Eylül Cuma günü başlarken, devlet erkânının katılı ile 8 Eylül Pazar günü son bulacak. Üç gün sürecek olan şenlikler öncesi Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, Söğüt Belediye Başkanı İsmet, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve beraberindekiler şenlik alanlarını inceledi.

“Bu mirası inşallah daha iyi bir noktaya taşıyacağız”

İncelemeleri sonrası kısa bir değerlendirme yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade ederek, “Kuruluşun kenti olarak Bilecik Söğüt'te, Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerinin 738'incisini, 82 milyon bir olarak, kalbi beraber atan insanlar olarak devletin ve milletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla beraber gerçekleştireceğiz. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Öncelikle güvenlik noktasında her türlü gerekli tedbirleri aldık. Kurumlarımızın görev dağılımlarını yaptık. Bilecikliler olarak dışarıdan gelecek misafirlerimizi karşılamaya ve burada ağırlamaya hazırız. Burada Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerini, tarihimize yaraşır bir şekilde geleneği, geçmişten geleceğe taşıma noktasında program içerikleriyle hayata geçirmeyi planladık. Türkiye'nin her noktasından Yörüklerimiz gelecek onları karşılayacağız. Misafirperverliğimizi göstereceğiz. Yörüklerimiz, yaşanan Yörük kültürünü, yaşayan kuşaklara da aktarmak üzere etkinliklerini ortaya koyacaklar. Türkiye'nin her yerinden yoğun bir katılım bekliyoruz. Kalbimizin beraber atması noktasında, millet olmanın, Anadolu'yu vatan tutmanın, vatan haline getirmenin inancını, iliklerimize kadar burada hem gelenlere hem kendimize hissettirmek istiyoruz. Bu mirası inşallah daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Geçmişe bakarak geleceğimizi daha sağlıklı bir şekilde bu etkinliklerle de kuvvetlendirerek taşıyacağız inşallah. Söğüt'ün nüfusunu 5'e katlamayı planlıyoruz. Geçmiş yıllardaki yoğun katılımlar da bunu bize gösteriyor. Çünkü Söğüt, tarihi mirası taşıyan bir yer. Orta ölçekli bir ilçe olsa bile taşıdığı tarihi misyon ile Anadolu topraklarının ve onun da ötesinde ortak gönül coğrafyasının hemen her yerine hitap eden ve oralardan da burası için kalbi atan insanları buraya bekleyen bir pozisyon icra edecek bu etkinlikler” ifadelerine yer verdi.

İncelemeleri sonrası Ertuğrul Gazi türbesini de ziyaret eden Vali Şentürk, ziyarete gelen ailelerle ve esnafla sohbet etti.