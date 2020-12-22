İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Söğüt'teki dev altın rezervi bulunduğu maden sahası havadan görüntülendi

Bilecik’in Söğüt ilçesinde Gübretaş’a ait maden sahasında 3.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Gübretaş'a ait maden sahasında 3.5 milyon onsluk altın varlığı tespit edilirken, alanda çalışmalar hız kazandı. Çalışmalar ve altının çıkarılacağı maden sahası havadan görüntülendi.


Halka açık olan Gübretaş'ın Söğüt ilçesindeki maden sahasında yapılan sonda işlemlerinin ardından 3.5 milyon onsluk altın rezervi bulundu. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz'ın bugün Söğüt'te yer alan altın madeni sahasında gelinen son duruma ilişkin değerlendirmenin ardından maden sahasında çalışmalar hızlandı.. İş makineleri ile maden sahasında başlanılan çalışmalar havadan görüntülenirken, sahada 7/24 3 güvenlik tarafından korunmakta.


Öte yandan 3.5 milyon ons rezervin ton karşılığı 108'i aşarken, rezervin bugünkü kurla 6,5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.