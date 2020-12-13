Sokağa çıkma kısıtlamasıyla çömlek atölyeleri boş kaldı

Tüm Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından Bilecik'te en çok etkilenen çömlek atölyeleri oldu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde korona virüs (Covid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında birçok işletme gibi çömlek atölyeleri de kapalı kaldı. Kısıtlama kapsamında Bilecik'in en çok ziyaretçi ağırlayan ve çömlek sanatı ile uğraşan Kınık köyündeki sokaklar boş kaldı. Çömlek ustaları her hafta sonu binlerce ziyaretçiye hünerlerini sergilerken, kısıtlamayı evlerinde geçirdi.