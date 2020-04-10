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Sokak hayvanları için günde 50 kilo yem ve mama bırakılıyor

Bilecik’te sokak hayvanları içinde sokaklara günde 50 kilo yem ve mama bırakılıyor.

Bilecik'te sokak hayvanları içinde sokaklara günde 50 kilo yem ve mama bırakılıyor.


Korona virüsü salgını nedeni sokaklar büyük ölçüde boş kalırken, minik dostlar Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürünce unutulmadı. Ekipler tarafından sokak hayvanlarının aç kalmaması için kent merkezinde tespit edilen sokak hayvanların yoğun bir şekilde yaşadığı yerlere günlük 50 kilo kuşlar için yem, kedi, köpek maması bırakılıyor. Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, Korona virüs Covid-19 salgını nedeniyle bu çalışmaların her gün düzenli bir şekilde devam ettiğini belirterek, sokağa çıkma zorunda kalan vatandaşlarında hayvanları unutmamaları istedi.

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