İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokak hayvanları için yüzlerce noktaya mama ve su bırakıldı

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak hayvanları için yüzlerce noktaya mama ve su bırakıldı.


Özellikle pandemi nedeniyle can dostları sokak hayvanlarını yalnız bırakmayan Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanları, bayram öncesinde kentin birçok noktasına mama ve su bıraktı. Ekipler, vatandaşlara da sokaklarının uygun alanlarına mama ve su kapları bırakmaları talebinde bulundu. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ayrıca, vatandaşların sağlığı için birçok alanda ilaçlama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.