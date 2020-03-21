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Sokak hayvanları unutulmadı

Korona virüsü salgını nedeni sokaklar büyük ölçüde boş kalırken, minik dostlarımız Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ekipler tarafından unutulmadı.

Korona virüsü salgını nedeni sokaklar büyük ölçüde boş kalırken, minik dostlarımız Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ekipler tarafından unutulmadı.


Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan korona virüsü salgını nedeni ile vatandaşlar zorunlu olmadıkça evden çıkmazken, sokak hayvanlarının mamaları unutulmadı. Ekipler tarafından sokak hayvanlarının aç kalmaması için ilçe merkezi etrafındaki bölgelerde ve şehir merkezindeki mama kapları bulunan noktalara mama bırakıldı.

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