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Sokak hayvanlarına din görevlileri sahip çıkıyor

Bilecik’te görev yapan bazı din görevlileri, Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında sosyal hareketliliğin azalması nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarına sahip çıktı.

Bilecik'te görev yapan bazı din görevlileri, Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında sosyal hareketliliğin azalması nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarına sahip çıktı.


Bilecik'in Bozüyük İlçe Müftülüğü bünyesinde hizmet veren bazı din görevlileri sosyal hareketliliğin azaldığı şu günlerde aç kalan sokak hayvanları için çeşitli noktalarına kedi ve köpek maması bıraktı. Sokak hayvanlarına sahip çıkan Aksutekke Köyü Cami İmam Hatibi Fikret Günay, Korona virüs salgını nedeniyle yalnız bırakılan sokak hayvanlarını tespit ederek, hayvanların ulaşabilecekleri noktalara mama bıraktıklarını söyledi. Bu süreçte sokak hayvanlarını yalnız bırakmayı insani ve İslami bulmadığını anlatan Günay, "Zor zamanlar yaşıyoruz. Bu dönemde sokak hayvanlarıyla her zamankinden daha fazla ilgilenmemiz gerekiyor. Biz de bulunduğumuz bölgede sokakları gezerek hayvanlar için mamalar bırakıyoruz. Bütün vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.

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