Sonbahar ve kış ayları varis hastalığı tedavisi için en uygun dönem

Dr. Orhan Rodoplu, Varis hastalığı mevsimden etkilenen bir hastalık olduğu için tedavinin sonbahar-kış mevsiminde yapılması daha uygun olacağını söyledi.

Op. Dr. Orhan Rodoplu, havaların serinlemeye başladığı sonbahar ve kış dönemleri varis hastalığının tedavisi için de en uygun dönem olduğunu söyledi. Özellikle bu mevsimler cerrahi operasyonlar için de uygun bir zaman olduğunu aktaran Rodoplu sözlerine şöyle devam etti;

"Bu sebeple hastalar ve hasta yakınları özellikle iyileşme sürecini göz önünde bulundurarak bu dönemi tercih etmelidir. Varis hastalığı da hava değişimlerinden fazlasıyla etkilenen bir hastalık olduğu için tedavinin sonbahar- kış döneminde gerçekleşmesi oldukça uygundur. Kışın varislerinizden kurtulun. Mevsim değişikliklerinde varis şikayetleri artar. Varis şikayetleri sıcak hava, basınç artışı, güneşten gelen ışınlar ve mevsim değişikliği gibi nedenlerle artış gösterebilir. Yazı geride bıraktığımız bu dönemde ise varis tedavinizi ertelemeyin. Havaların serinlemesi ile varis hastalarının şikayetleri daha azalacaktır. Bu sebeple tedaviyi mümkün olduğunda ertelemeyip yaptırmakta fayda var. Kış aylarında kapalı giysiler nedeni ile tedavisi önemsenmeyen varislerin yaz aylarının yaklaşması ile estetik kaygılara neden olabilir. Gerek tıbbi amaçlı gerekse de estetik amaçlı tedavilerin yaz döneminden önce bitirilmesi yaza daha sağlıklı ve güzel bacaklar ile girmenizi sağlayacaktır."