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Sorunlu yollar Krayolları ekiplerince onarılıyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde sorunlu yollar Karayolları ekiplerince onarılıyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde sorunlu yollar Karayolları ekiplerince onarılıyor.


Pazaryeri'ni Bursa'ya bağlayan karayolunda, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından onarım çalışmaları devam ediyor. Pazaryeri ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu mahallesi arasında kalan Ahı Dağı'ndaki kısmında onarım çalışmaların yanı sıra yol kenarlarında gelişi güzel büyümüş yabani otlar, sürücülerin görüş açısını kapayan yollara sarkmış ağaç dalları da temizleniyor.

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