İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sosyal, kültürel ve akademik etkinlikleri düzenlendi

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir proje kapsamında çeşitli okullarda sosyal, kültürel ve akademik etkinlikleri düzenlendiBilecik merkez Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu, Malhun Hatun İlkokulu ve Bahçelievler Anaokulu’nda Sosyal, Kültürel ve Akademik etkinlikleri düzenlendi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir proje kapsamında çeşitli okullarda sosyal, kültürel ve akademik etkinlikleri düzenlendi


Bilecik merkez Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu, Malhun Hatun İlkokulu ve Bahçelievler Anaokulu'nda Sosyal, Kültürel ve Akademik etkinlikleri düzenlendi. Gençlerin çeşitli yarışmalar, resimler ve kitap okuma gibi etkinliler yaparken, keyifli anlar yaşadılar. Okulları tek tek gezerek öğrencilerin etkinliklerine eşlik eden Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, bu tür etkinliklerin devam edeceği söyledi.


Spordan, sanata ve kültürel etkinliklerden sosyal çalışmalara kadar birçok verimli aktivite gerçekleştiren öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.