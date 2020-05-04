İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sosyal mesafe ihlaline izin yok

Bilecik’in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında özellikle ilçe merkezindeki PTT ve banka şubeleri önünde yoğunlaşan vatandaşların sosyal mesafeyi korumaları için yoğun çaba sarf ediyor.

Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında özellikle ilçe merkezindeki PTT ve banka şubeleri önünde yoğunlaşan vatandaşların sosyal mesafeyi korumaları için yoğun çaba sarf ediyor.


Bozüyük'te hafta başı olması sebebiyle ilçe merkezinde vatandaşlar yoğun bir şekilde PTT ve banka şubelerine akın ederek uzun kuyruklar oluşturuyor. Zaman zaman sosyal mesafenin hiçe sayıldığı anlarda İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve bekçiler, kalabalığın olduğu alanlardaki vatandaşlara anonslar aracılığıyla sosyal mesafenin korunması yönünde uyarılarda bulunuyorlar. Belirli aralıklarla kalabalığın yoğun olduğu yerlere gelen ekipler sosyal mesafenin ihlal edilmesine izin vermiyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.