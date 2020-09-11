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Sosyal mesafeli veli toplantıları yapıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesi Saffet Şeker İlkokulunda görev yapan sınıf öğretmenleri okul bahçesinde korona virüs tedbirlerine uyumlu bir şekilde veli toplantısı yaptılar.

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Saffet Şeker İlkokulunda görev yapan sınıf öğretmenleri okul bahçesinde korona virüs tedbirlerine uyumlu bir şekilde veli toplantısı yaptılar.


Mesafe kuralına uygun şekilde yapılan toplantılarda, öğretmenler ve okul idaresi tarafından korona virüse karşı okulda alınan tedbirler ve eğitim konusunda velilere bilgi verildi. Toplantılarda, okulların kademeli olarak açılması ile ilgili olarak velilere bilgi veren Müdür Yardımcısı Akın Aksu, okulda hijyen başta olmak üzere tüm tedbirler konusunda gerekli çalışmaların yapıldığını ve okul olarak eğitim öğretime hazır olduklarını belirtti.


Bu zor dönemde çocukların eğitimlerinden geri kalmaması için velilere çok görevler düştüğünü ifade eden öğretmenler, hep birlikte bu zor dönemleri atlatabileceklerine inandıklarını söylediler. MEB'in Dijital Eğitim Platformu olan Eba'nın önemini de vurgulayan öğretmenler, hem uzaktan hem de yüz yüze eğitimler ile öğrencilerin eğitim konusunda hiç bir sorun yaşamayacağını bildirildi.

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