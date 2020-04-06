Sosyal yardımları PTT görevlileri evlere dağıtılıyor

Bilecik'te ''Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'' kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılan bin TL'lik yardım ödemeleri ile yaşlılık aylıkları hak sahiplerine evlerinde ödenmeye başlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarınca başlatılan uygulama kapsamında, Bilecik'te sosyal yardım ödemeleri ile yaşlılık aylıkları hak sahiplerine teslim ediliyor. Bilecik Valiliği koordinesinde polis, jandarma, PTT ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri, PTT personeli tarafından zarflara konulan yardımlar, önceden belirlenen adreslere iletilmek üzere ekiplere teslim edildi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ''Düzenli Merkezi Sosyal Yardım''dan yararlanan ailelere hane başı 1000 lira ödemeleri de yapılıyor.

İsteyenin maaşları da evlere teslim ediliyor

Yeni tip Korona virüsle Covid-19 mücadele kapsamında nakdi yardım ve maaşlarını vatandaşlara evlerinde teslim eden görevliler, 65 yaş üstü ve yaş sınırı olmaksızın kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmamaları, park bahçe gibi açık alanlarda dolaşmamaları konusunda uyarıda bulunuyor. Kent merkezinde olduğu gibi, köylerde de muhtarlarla birlikte dağıtım yapan görevliler, 2 bin 122 kişinin önceden belirlenen adreslerine giderek, elden teslim etti.

Merkeze bağlı Dereşemsettin Köyü Muhtarı Seyfettin Akoğlan, köyde kimsenin dışarı çıkmadığını, ihtiyaçları olduğunda kendisinin de yardımcı olduğunu anlatarak, Türkiye'nin en kısa sürede bu salgın hastalıktan kurtulmasını istedi.

Dereşemsettin köyünde yaşayan 70 yaşındaki Fatma Ata, maaşını getiren PTT ve jandarma görevlilerine teşekkür ederek, Allah bereket versin. Dualarınız kabul olsun. Devletimiz sağolsun. Askerimiz, Allah'a emanet olsun.'' dedi.

75 yaşındaki Fatma Buldu da köye gelerek maaşını getirmelerinden dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, salgın hastalıktan dolayı evinden çıkamadığını bildirdi.

Çakırpınar köyünde yaşayan 92 yaşındaki Nedime Çelik ise yetkililere teşekkür etti.