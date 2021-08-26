Bilecik'te Gençlik Spor Bakanlığının koordinesiyle faaliyete geçirilen spor okulları 2021-2022 eğitim öğretim yılında da devam edecek.

Bilecik'te yaz döneminde faaliyet göstermeye başlayan spor okulları, 2021-2022 eğitim ve öğretimin başlamasıyla birlikte faaliyetlerini sürdürecek. Sporun tabana yayılması vizyonu ile Bilecik ve ilçelerde 23 branşta ücretsiz olarak gerçekleşen spor okullarında çalışmalar okulların açılması ile birlikte yeni programı ile bütün bir yıl boyunca devam edecek. Konu ile ilgili açıklama yapan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, “ Gençlik ve Spor Bakanlığımız sporun tabana yayılmasına büyük önem veriyor ve yeni hamleler yaparak ‘Milli Sporcu Bursu' anlaşmaları ile spor mu okul mu ikilemini ortadan kaldırdı. Bizimde il müdürlüğü olarak sporun tabana yayılması öncelik verdiğimiz bir konu. Bu kapsamda ilimizde 05-18 yaş arasındaki gençlerimize merkez ve ilçelerimizde ücretsiz temel branş eğitimleri vererek aralarından yetenekli olanları geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi keşfediyoruz. Spor, devamlılık gerektiren bir olgu bu yüzden spor okullarımız eğitim ve öğretimin açılması ile birlikte yine faaliyetlerini sürdürecek. Sporcularımız okullarında gördükleri eğitimden sonra tesislerimize gelerek sportif faaliyetlerimizde çalışmalarına devam edebilecek” dedi.

“En az bir sportif branşla uğraşan sporcular derslerinde daha başarılı”

Müdür Özdemir ayrıca akademik başarı da sporun önemli bir rol oynadığını belirterek, “Araştırmalar sporun akademik eğitim üzerinde de başarılı sonuçlarının olduğunu gösteriyor ve en az bir sportif branşla uğraşan sporcuların derslerinde daha başarılı olduğunu gösteren bilimsel çalışmalar mevcut. Öncelikle velilerimize çocuklarının sportif faaliyetlere katılmalarında ısrarcı olmalarını söyleyerek sporcularımızı spor okulları kapsamındaki faaliyetlerimize davet ediyorum” dedi.