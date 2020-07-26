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Su kanalına düşen yaralı güvercin kurtarıldı

Bilecik’te bir su kanalına düşen yaralı güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bilecik'te bir su kanalına düşen yaralı güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Bilecik'in Bozüyük ilçesinden geçen DSİ kanalına düşen ve çıkamayan yaralı güvercin belediye itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi ile kurtarıldı. Kanal boyundan geçen çocukların yaralı güvercini fark etmeleri üzerine çocuklar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Çocukların yardım isteğini karşılıksız bırakmayan itfaiye ekipleri kanala merdiven aracılığı ile inerek uçamayan yaralı güvercini dışarıya çıkardı.


Yaralı güvercini koruma altına alan itfaiyeciler çocuklara "aferin size çocuklar, bu gün bir hayat kurtardınız" diyerek bu duyarlı davranışları nedeni ile teşekkür ettiler. Yaralı güvercin belediye veteriner hekimi tarafından yapılacak muayene ve gerekli tedavinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

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