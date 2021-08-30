Suat Çelen: "Tarihte ilk defa hem Avrupa'da hem dünyada peşinden de olimpiyatta madalya aldık"

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, cimnastiğin son dönemlerdeki çıkışı Türk milletini mutlu ettiğini söyleyerek, "Tarihte ilk defa hem Avrupa da hem dünyada peşine de olimpiyatta madalya aldık" dedi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na katılmak üzere Bilecik'e geldi. Tören sonrası gazetecilere açıklama yapan Çelen, "2012 de cimnastik 12 ildeydi, bugün ise 81 ilde. 1200 sporcudan 120 bine aşkın lisanslı sporcu sayısına ulaştık. Bilecik'e daha önce de gelmiştim, cimnastik yoktu, başlatmıştık. Şimdi de müdürümün ilçe projeleriyle beraber merkezde ikinci salon bizleri çok mutlu etti. Hem kendisini ziyaret hem de Bilecik'te daha neler yapabiliriz konuşmak üzere buradayız. Tabi böylesi anlamlı bir günde böyle bir törende bulunmak bizi mutlu etti" dedi.

"Tarihte ilk defa hem Avrupa da hem dünyada peşine de olimpiyatta madalya aldık"

Cimnastiğin son dönemlerdeki çıkışının Türk milletini mutlu ettiğini söyleyen Çelen, "Cimnastik bir anda alınan başarılar sonrası ülkenin gündemine geldi. Tarihte ilk defa hem Avrupa da hem dünyada peşine de olimpiyatta madalya aldık. Dediğiniz gibi çok güçlü bir genç ekip geliyor. Onlar artık altın madalyaya ulaşıp Paris'te ülkemizin bayrağını dalgalandıracaklar. Bundan sonra hedef Türk cimnastiğinde olimpiyatlara katılım olmayacak tabi ki, madalya almak olacak. Şöyle hatırlıyorum da iki olimpiyat öncesinde hatta bu olimpiyat öncesinde bana alabilecek miyiz, cimnastik gidecek mi, madalya alabilecek miyiz, rengi ne olacak, kaç tane olacak soruları sorulmaya başlanmıştı. Tabi bu başta Gençlik ve Spor Bakanlığımızın cimnastiğe vermiş olduğu destek ve illerde ki taşralarda bulunan il müdürlerimizin cimnastiğe vermiş olduğu destek, başta federasyonumuzun yönetim kurulu, ailelerimiz, sporcularımız, kulüplerimiz, hakemlerimiz hep beraber güçlü bir aile olduk. Bu yüzden cimnastik güzel bir yere geldi dünyada. Cimnastik ülkesi olma yolunda adımları attık. Güzel şeyler olacak" ifadelerini kullandı.

"1200 lisanslı sporcu vardı bugün 120 bini aştı"

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, konuşmasının devamında, "Bin 200 lisanslı sporcu vardı bugün 120 bini aştı. Yaklaşık 600 tanesi yarışıyordu, şimdi 25 bin kişi yarışıyor. Ama Türk jimnastiğinin hedefi eğer Almanya'da milyonlarsa 82, 83 milyon bir ülkede milyonarlı yakalamak olacak. Çünkü Türk milletinde o potansiyel var. Türk gençlerine, çocuklarına, kadınlarına hizmet verdiğiniz zaman onlara yatırım yaptığınız zaman, onlara imkan sağladığınız zaman neler yapacaklarını gösterdiler. Cimnastik de bunlardan bir tanesi. Çok mutluyum. Tabii ki biz madalyaları konuşan ön plandaki kişi oluyoruz ama arka planda inanılmaz bir gönüllü ordusu var o yüzden ben emek veren cimnastik için emek verene herkese teşekkür ediyorum. Tabi cimnastiğin büyümesi başta taşralarda bulunan il müdürlerimizin katkısı çok önemli.O yüzden ben umut ediyorum gelecek yıllarda hem burada Türkiye Şampiyonası Bilecik'te hem de ümit ediyorum milli sporcular da ülkemizi temsil edecek. Buna inancım tam" cümlelerine yer verdi.

Öte yandan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'e, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir eşlik etti.