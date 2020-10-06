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Suç aleti ile yakalan şahıs tutuklandı

Bilecik’te, otomobil ile takip ettikleri şahsa kurşun yağdıran ve Bursa’da saklandığı evde suç aletiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Bilecik'te, otomobil ile takip ettikleri şahsa kurşun yağdıran ve Bursa'da saklandığı evde suç aletiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.


Olay, 28 Eylül günü Aşağıköy Ersin 1 Sokak mezarlık mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, 11 AAT 081 plakalı otomobiliyle evin önüne gelip park etmeye çalışan Yunus Bulut, aracından inerek evine gittiği sırada, yanına yaklaşan 34 VD 7824 plakalı otomobilden kimliği belirsiz kişiler tarafından şahsa ateş açılmıştı. Otomobil sürücünün yanında oturan bir kişi, araç seyir halindeyken 7 el ateş ederek olay yerinden kaçmıştı. Polis, olay yerinde vurulan şahsın işyeri ve diğer güvenlik kameralarını incelemesi ardından şahısları tespit etti. Olayın şüphelisi ve araçtan kurşunu sıkan kişi olduğu iddia edilen şüpheli Habip A., Bursa ve Bilecik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak operasyonda saklandığı evde yakalandı. Habip A.'nın saklandığı evde suç aleti silah ve 7 adet mermi de ele geçirilirken, şahıs Bilecik'e getirildi. Şüpheli, dün Bilecik Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Habip A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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