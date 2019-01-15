İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suçüstü yakalanan kablo hırsızları tutuklardı

Bilecik’te 2 kablo hırsızı jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Bilecik'te 2 kablo hırsızı jandarma tarafından suçüstü yakalandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki kolluk kuvvetlerinin Selimiye Köyü Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde icra ettikleri devriye faaliyeti esnasında 2 şüpheli dikkatlerini çekti. Ekiplerin yaptıkları kontrollerde, ormanlık arazi içerisinden geçen Türk Telekom Müdürlüğüne ait enerji ve nakil kablosunu çalmaya çalışan H.O. ve Ö.Ç. isimli şahıslar kullandıkları çakı, ekmek bıçağı, maket bıçağı ve işçi eldiveni ile birlikte suçüstü yakandı.


Yakalanan şüpheliler Osmaneli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Tutuklamaları talebiyle mahkemeye çıkan H.O. ve Ö.Ç. tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.