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Süleyman Şah Belgeseli Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlandı

Bilecik’in Yenipazar ilçesinde Türk Tarih Kurumu öncülüğünde çekilen Süleyman Şah Belgeseli kurum tarafından yayımlandı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Türk Tarih Kurumu öncülüğünde çekilen Süleyman Şah Belgeseli kurum tarafından yayımlandı.


İlk çekimler, Yenipazar Çöte mahallesi Danişment köyü yolu üzerinde ormanlık alanda yapılan ve ilçenin çeşitli yerleri çekilen ve 8 dakika 40 saniye olan Süleyman Şah Belgeseli Türk Tarih Kurumu yayımlandı. Belgeseli büyük bir hayranlık izlediğini anlatan Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, "Kaya Alp'in oğlu, Ertuğrul Gazi'nin babası, Osman Gazi'nin dedesi olan Süleyman Şah'ın Türk tarihinde önemli bir role sahip. Bu belgesel Süleyman Şah ve boyunun göç hikayesi anlatıyor. Yenipazar'ın çeşitli yerlerinde çekilen belgesel ilçenin turistik anlamda da büyük değer taşıyor. Türkiye'de ilk defa yapılan bu çalışma Türk Tarih Kurumu isteği ile çekilen belgeselde emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.


Öte yandan Başkan Özden, belgesel çekimini üstelenen firma tarafından youtube yüklendiğini de belirtti.

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