Sultan II. Abdülhamid'in yaptırdığı tüfeğin süngüsünü valiye hediye etti

Abdülhamid Han'ın yaptırdığı tüfeğin süngüsünü Bilecik Valisi Bilal Şentürk'e hediye etti.

Bilecik Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği Başkanı, aynı zamanda MHP Bilecik Belediye Meclis üyesi olan Sezer Sargıl, 1895 yılında Sultan II. Abdülhamid Han'ın yaptırdığı, Balkan ve Rus harbi, I. Dünya savaşlarında kullanılmış tüfek süngüsünü Vali Şentürk'e hediye etti. Vali Şentürk değerli hediye sonrası Sezer Sargıl'a teşekkür etti.

Öte yandan Sargıl daha öncede Vali Şentürk'ü kendi emeğiyle yapmış olduğu fetih kılıcını hediye etmişti.