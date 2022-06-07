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Süper Lig hakemi Atilla Karaoğlan, Bilecik'te final maçnı takip etti

Süper Lig hakemi Atilla Karaoğlan, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde oynanan U15 Bölgesel Gelişim Ligi final maçını seyretti.

Süper Lig hakemi Atilla Karaoğlan, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde oynanan U15 Bölgesel Gelişim Ligi final maçını seyretti.


Osmaneli İlçe Stadı'ndan oynana U15 Bölgesel Gelişim Ligi final maçı Sakaryaspor-İnegölspor arasından oynanırken, maçı 2-1 kazanan İnegölspor şampiyon oldu. Maçı Sakarya bölgesinden Süper Lig hakemi Atilla Karaoğlan da izledi. Karaoğlan, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ASKF Başkanı Nusret Tosun ve Futbol İl Temsilcisi Engin Toku'dan il genelindeki sportif faaliyet hakkında bilgi aldı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve ASKF Başkanı Nusret Tosun maç öncesi her iki takıma çeşitli hediyeler takdim ederken, şampiyon takımı tebrik ettiler.

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