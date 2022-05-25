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Şüphe üzerine durdurulan araçtan kaçak kazı malzemeleri çıktı

Bilecik’te jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları araçtan kaçak kazıda kullanılan malzemeler çıktıAlınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Pazaryeri ilçesinde izinsiz kazı yaparak bölgeden ayrıldığı değerlendirilen bir otomobilden şüphelendi.

Bilecik'te jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları araçtan kaçak kazıda kullanılan malzemeler çıktı


Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Pazaryeri ilçesinde izinsiz kazı yaparak bölgeden ayrıldığı değerlendirilen bir otomobilden şüphelendi. Araç durdurularak savcılık izniyle içinde arama yapıldı. Yapılan aramada 2 adet dedektör ele geçirildi. Araç içindeki şüpheli C.T., D.K., S.K. ve K.Ö. isimli 4 şahıs gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

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