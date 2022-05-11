İhlas Haber Ajansı

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Şüpheli araçta 495 adet sikke ele geçirildi

Bilecik’te tarihi eser kaçakçılığı yaptığı idea edilen 2 şahsın bulunduğu araçtan 495 adet sikke ele geçirildi.

Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığı yaptığı idea edilen 2 şahsın bulunduğu araçtan 495 adet sikke ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde C.K.ve Z.I. isimli 2 şüpheli şahsın tarihi eser bulundurduğu tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararı ile Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 şüpheli şahsın bulunduğu araçta arama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan aramada 495 adet sikke ele geçirildi.


Öte yandan Cumhuriyet savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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