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Şüpheli araçtan 6 kilogram bonzai çıktı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 6 kilogram bonzai ele geçirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 6 kilogram bonzai ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Bozüyük'te takip edilen 34 plakalı şüpheli bir araca operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramada 6 kilogram bonzai maddesi ele geçirilirken, H.K. isimli şahıs gözaltına alındı. ‘Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan hakkında yasal işlem başlatılan şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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