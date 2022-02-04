Suriyelilere kömür yardımı

Belediye ekipleri, evlerinde ziyaret ettikleri vatandaşlara kömür torbalarını dağıttı.

Sosyal yardımlar konusunda yaptığı çalışmalarla dikkati çeken Bilecik'in İnhisar Belediyesi, soğuk kış günlerinin hissedildiği bugünlerde anlamlı bir yardım uygulaması başlattı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi Suriyeli aileleri evlerinde ziyaret ederek, kendilerine kömür yardımında bulunuyor.

"Hiçbir aile üşümeyecek"

Konuya ilgin açıklamada bulanan Başkan Kepez," İlçelerindeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin her zaman yanında olamaya devam ediyoruz. Hiçbir aile üşümeyecek" ifadelerine yer verdi.