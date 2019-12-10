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Sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybetti, otomobil istinat duvarına çarparak durabildi

Bilecik’te seyir halindeki otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüsü yaralandı.

Bilecik'te seyir halindeki otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüsü yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden İstasyon Mahallesine seyir halindeki 11 AF 266 plakalı otomobil sürücü Buket Gülşah B., Akasya altı mevkiinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç ilk olarak su kanalına düştü, ardından yol kenarında bulunan istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada yaralanan Buket Gülşah B., 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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