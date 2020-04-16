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Sürücülere, maske, cep telefonu ve emniyet kemeri denetimi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde trafik polisleri tarafından maske, cep telefonu ve emniyet kemeri denetimi yapılırken, kurullara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde trafik polisleri tarafından maske, cep telefonu ve emniyet kemeri denetimi yapılırken, kurullara uymayanlara cezai işlem uygulandı.


Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekiplerince ilçe girişinde oluşturulan kontrol noktasında ilçeye giriş yapan araçlardaki sürücülere maske, emniyet kemeri ve cep telefonu denetimi gerçekleşti. Ekipler tüm aralara Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyarılırken, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

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