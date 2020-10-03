Sürüden ayrılan koyun baraj suyunda mahsur kaldı

Bilecik'te bir barajın kenarında otlayan sürüden ayrılan koyun baraja girmesi sonucu suda mahsur kaldı. Sahibinin çaresizce kurtulmasını beklediği koyunu belediye başkanı ve ekipleri kurtardı.

Alınılan bilgilere göre, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde ikamet eden Hüseyin Ayvaz, küçükbaş hayvan sürüsünü otlaması için Dodurga Barajı'nın etrafında bulunan otlak alana getirdi. Bu esnada bir koyun sürüden ayrılarak, serinlemek için Dodurga Barajı'na girdi. Koyun bir süre yüzdükten sonra bir kara parçası üzerine çıktı. Burada mahsur kalan hayvanı sahibi de kurtaramayınca, olayı belediye ekiplerine haber verdi. Dodurga Belediye Başkanı ve kurtarma timi baraja getirdikleri şişme bota binip, kürek çekerek koyuna ulaştı. Koyun bota binmekte direnirken, çıktığı kara parçasından kurtarma timinin nezaretindeki indirildi. Koyun yüzerek geldiği kara parçasından yine yüzerek kıyığa çıktı ve sürüye tekrar karıştı. Koyununa kavuşma sevinci yaşayan hayvan sahibi Hüseyin Ayvaz, rahat bir nefes alırken, Belediye Başkanı Selim Tuna ve ekibine teşekkür etti.