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"Süt Hijyeni ve Sanitasyon" kursu düzenlendi

Bilecik’te bir protokol kapsamında düzenlenen "Süt Hijyeni ve Sanitasyon" kursuna başarı ile bitiren katılımcılara sertifikaları verildi.

Bilecik'te bir protokol kapsamında düzenlenen "Süt Hijyeni ve Sanitasyon" kursuna başarı ile bitiren katılımcılara sertifikaları verildi.


Tarım ve Orman Bilecik İl Müdürlüğü ile Türkiye Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Bilecik İl Müdürlüğü arasında düzenlenen bir protokol kapsamında Bilecik'in Pazaryeri İlçesinde "Süt Hijyeni ve Sanitasyon" kursu düzenlendi. Kurs sonunda katılımcılara sertifikaları verilirken, bu tür kurslara devam edileceği belirtildi.

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