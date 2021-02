SYDV yardımları aralıksız devam ediyor

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 2020 yılında il genelinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yapılan yardımların aralıksız devam ettiğini söyleyerek, "SYDV öz kaynakları yardımlarından 4 bin 147 kişiye aile yardımı, 5 bin 442 kişiye gıda yardımı, bin 954 kişiye kömür yardımı, 451 kişiye barınma yardımı, 56 kişiye afet ve yangın yardımı, 218 kişiye sağlık yardımı ve bin 495 kişiye eğitim yardımı yapıldı" dedi.

Vali Şentürk, kent genelinde 2020 yılı içerisinde, vakıf öz kaynakları yardımlarından 13 bin 947 kişiye 7 milyon 93 TL, merkezi yardımlardan 6 bin 474 kişiye 23 milyon 396 TL, pandemi yardımlarından ise 9 bin 636 kişiye de 9 milyon 636 TL olmak üzere toplam 30 bin 57 kişiye 40 milyon 125 bin 704 TL yardım yapıldığını belirtti. Şentürk, " Devletimiz her bakımdan güçlü bir devlettir. Devletimizin imkanlarıyla vatandaşımızın mağdur olmaması için, her noktaya, her insanımıza ulaşmaya çalışıyoruz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hareket ederek, ekonomik yoksunluk içerisindeki vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları karşılanmaktadır. 2020 yılında il ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları öz kaynakları yardımlarından 4 bin 147 kişiye aile yardımı, 5 bin 442 kişiye gıda yardımı, bin 954 kişiye kömür yardımı, 451 kişiye barınma yardımı, 56 kişiye afet ve yangın yardımı, 218 kişiye sağlık yardımı ve bin 495 kişiye eğitim yardımı yapıldı. Pandemi yardımları kapsamında, Ekonomik İstikrar Paketi Destek Programından 4 bin 761 kişiye, Pandemi Sosyal Destek Programında 2 bin 364 kişiye, 'Biz bize Yeteriz Türkiyem' birinci fazında 114 kişiye, ikinci fazında bin 764 kişiye, diğer kuruluş müracaatları kapsamında 633 kişi olmak üzere toplam 16 bin 110 kişiye 33 milyon 032 bin lira yardım yapıldı" dedi.

"Bilecik merkezde 2 bin 157 kişiye yardım yapıldı"

Vali Şentürk, merkezi yardımlar hakkında verileri açıklayarak, "Sosyal güvencesi olmayan hanelerde öğrencilere yönelik şartlı eğitim yardımı kapsamında bin 315 öğrenciye, şartlı sağlık yardımı kapsamında 419 kişiye, muhtaç asker ailesi yardımından 42 kişiye, eşi vefat eden muhtaç kadınlara yönelik yapılan yardımlar kapsamında 99 kişiye, engelli ve engelli yakını aylığı kapsamında 979 kişiye, 65 yaş üzeri büyüklerimize yaşlı aylığı kapsamında bin 703 kişiye, öksüz ve yetim aylığı kapsamında 109 çocuğa, kronik hastalıklar yardımı kapsamında 6 kişiye, elektrik tüketim desteği kapsamında bin 449 kişiye, yabancılara yönelik sosyal uyum yardımı kapsamında 352 kişiye ödeme yapıldı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Mütevelli heyetleri kararları doğrultusunda, Bilecik merkezde 2 bin 157 kişiye, Bozüyük ilçemizde bin 693 kişiye, Gölpazarı ilçemizde bin 230 kişiye, Osmaneli ilçemizde 3 bin 226 kişiye, Söğüt ilçemizde 2 bin 429 kişiye, Pazaryeri ilçemizde bin 603 kişiye, İnhisar ilçemizde bin 172 kişiye ve Yenipazar ilçemizde 437 kişiye yardım yapıldı" diye konuştu.