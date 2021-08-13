Tadına doyum olmayan ürünün hasadı başladı

Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetişen, büyükşehirlerde sıkça tercih edilen 'Pazaryeri boncuk' fasulyesinin hasadına başlandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen ve 'Pazaryeri boncuğu' adıyla tescillenen fasulyenin hasadına başlanırken, ilk ürünler kilosu 9 liradan alıcı buldu. İlçede 2 bin dekar alanda yetişen ve İstanbul başta olmak üzere Bursa, İzmir, Ankara, Eskişehir gibi sayıda büyükşehire gönderilen Pazaryeri boncuk fasulyesinin hasadı başladı. Fiyatların yüksek olması ise üreticiyi memnun etti. Pazaryeri halkının başlıca geçim kaynağı olan, ilçe ve ülke ekonomisine büyük katkıda bulunan fasulyenin hasadını çiftçiler özveri ile yaparken, fasulye toplama işine çocuklar ve yaşlılar da yardım ediyor.

Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce 2015 yılında tescillenen ‘Pazaryeri boncuk' fasulyesi, lezzeti, kılçıksız olması ve çabuk pişmesi ile tüketiciler tarafından beğeniliyor. İlçeye bağlı Dereköy köyünde üretim yapan İbrahim Kınık, “Fasulye hasadımız başladı. İnşallah bu şekilde fiyatlar devam eder, memnun kalırız yüzümüz güler” diye konuştu.