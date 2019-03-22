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Takla atan araçtan burnu bile kanadan kurtuldu

Bilecik’te virajı alamayan sürücü takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Bilecik'te virajı alamayan sürücü takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.


Alınan bilgilere göre, Bilecik'ten Bozüyük istikametine seyir halindeki 11 AAD 309 plakalı aracın sürücüsü Şermin Arslan Öztürk (38), Akasya Altı mevkiinde virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç takla atarak su kanalına devrildi. Kazada sürücünün emniyet kemerinin takılı olması olası bir faciayı önlerken, sürücü takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu. Sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince tedbir amaçlı olarak Bilecik Devlet Hastanesine götürülürken, araç kullanılmaz hala geldi.

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