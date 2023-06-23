Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

Bilecik'in Osmaneli İlçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atıp ters dönerken sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, Bilecik- Sakarya kara yolu D-650 karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye Bilecik'ten- Sakarya istikametine doğru yola çıkan A.H.(62) idaresindeki 34 HY 9548 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaçlık alana girerek takla atıp ters durdu. Kazada otomobil adeta hurdaya dönerken sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Yoldan geçen diğer sürücüler tarafından sürücü araç içinden çıkartılırken olay yerine gelen Jandarma ve polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle ulaşım Sakarya istikametine bir süre kontrollü şekilde verilirken, aracın çekici yardımı ile çekilmesi sonrası trafik akışı normale döndü.