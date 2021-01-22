Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten Vezirhan Beldesi istikametine seyir halindeki Elem A. yönetimindeki 11 SE 281 plakalı otomobil, Gülümbe köyü çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce refüje sonra yol kenarında bulunan kaldırıma çarparak, takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalesinin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Bilecik-Osmaneli karayolu 1 saat boyunca tek şeritten verildi. Kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırılması sonrası normale döndü.