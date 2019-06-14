Taksici esnafının acı günü

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Bilecik Tarım İl Müdürlüğü’nden emekli Park Taksi çalışanı İbrahim Oğuz vefat etti.

Bilecik Tarım İl Müdürlüğü'nden emekli Park Taksi çalışanı İbrahim Oğuz vefat etti.


Yakalandığı hastalık dolayısıyla uzun süredir tedavi göre Tarım İl Müdürlüğü'nden emekli İbrahim Oğuz, Bilecik Devlet Hastanesinde vefat etti. Bilecik Devlet Hastanesinden emekli Meliha Oğuz'un eşi, Ahmet Burak ve Anıl Oğuz'un babaları olan İbrahim Oğuz'un cenazesi bugün cuma namazına müteakip İlyasbey Köy Camii'nden kaldırılarak Köy Mezarlığı'na defnedildi.

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